Известно что участки земли или доли которыми владели граждане в полисе были одинакового размера и распределялись по жребию. Подумайте и объясните для чего это делалось

История
Известно что участки земли или доли которыми владели граждане в полисе были одинакового размера и распределялись по жребию. Подумайте и объясните для чего это делалось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это делалось потому что такой вариант справедливый
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