Известно что участки земли или доли которыми владели граждане в полисе были одинакового размера и распределялись по жребию. Подумайте и объясните для чего это делалось

История

Известно что участки земли или доли которыми владели граждане в полисе были одинакового размера и распределялись по жребию. Подумайте и объясните для чего это делалось

Автор: Гость