Составь предложения или словосочетания с словами ,употребив в них глаголы настоя??его и будущего времени укажи лицо и число глагола сказуемого. ВОСХИЩЕНИЕ,ВОСХИЩАТЬ,ВОСХИТИТЬСЯ,ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ.
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Составь предложения или словосочетания с словами ,употребив в них глаголы настоя??его и будущего времени укажи лицо и число глагола сказуемого. ВОСХИЩЕНИЕ,ВОСХИЩАТЬ,ВОСХИТИТЬСЯ,ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ.
Ответ(ы):
Гость:
Восхищать человека даёт удовольствие. он восхитительный человек
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