Найдите сумму всех целых чисел, расположенных между числами -6,3 и 4,2.

Математика
Найдите сумму всех целых чисел, расположенных между числами -6,3 и 4,2.
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