Составить предложение с словосочетанием: нисколько не встревоженный пожалуйст?? помогите
Русский язык
Составить предложение с словосочетанием: нисколько не встревоженный пожалуйст?? помогите
Ответ(ы):
Гость:
Этот человек нисколько не встревоженный .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Маша задумала число , затем увеличила его на 16 и получила наименьшее трехзначное число . Какое число задумала Маша ?
Математика
Одну грань кубика покрасили в белый цвет, две грани- в красный, а остальные грани-в синий. Вероятность того, что при бросании кубика выпадет белая ...