Подчеркнуть орфограммы в словах.Лучистый,лживый,тихий
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Подчеркнуть орфограммы в словах.Лучистый,лживый,тихий
Ответ(ы):
Гость:
Лучистый(незнаю),лживый-жи ши (пиши с буквой и),тихий(незнаю)
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