К какому разряду наречий относится слово ТОЛЬКО ?
Русский язык
К какому разряду наречий относится слово ТОЛЬКО ?
Ответ(ы):
Гость:
Это наречие может быть наречием образа действия.
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