Определите длину медного провода в катушке ,если напряжение на его концах 2 В, а си??а тока 0,5А. Сечения провода 0,5 мм2.

Физика

Определите длину медного провода в катушке ,если напряжение на его концах 2 В, а си??а тока 0,5А. Сечения провода 0,5 мм2.

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