Определите длину медного провода в катушке ,если напряжение на его концах 2 В, а си??а тока 0,5А. Сечения провода 0,5 мм2.
Физика
Определите длину медного провода в катушке ,если напряжение на его концах 2 В, а си??а тока 0,5А. Сечения провода 0,5 мм2.
Ответ(ы):
Гость:
R = p * L / S ---------------> L = R * S / p R - сопротивление S - площадь сечения ( 0,5 мм² ) p - удельное электрическое сопротивление ( для меди 0,017 Ом * мм² / м ) R = U / I U - напряжение ( 2 В ) I - сила тока ( 0,5 А ) R = 2 / 0,5 = 4 Ом L = R * S / p = 4 * 0,5 / 0,017 = 2 / 0,017 = 117,64 м Проверка: R = p * L / S = 0,017 * 117,64 / 0,5 = 1,99988 / 0,5 = 3,99976 ≈ 4 Ом
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