Забор окружает участок земли, имеющий форму прямоугольника ,длина которого 80 дм, что в 2 раза больше, чем его ширина. кошка прошла по забору участка 5 раз. сколько метров прошла кошка???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Забор окружает участок земли, имеющий форму прямоугольника ,длина которого 80 дм, что в 2 раза больше, чем его ширина. кошка прошла по забору участка 5 раз. сколько метров прошла кошка???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдем ширину это40 а потом периметр 2*(80+40)=240 кошка прошла 5 раз значит 120*5=600дм или 6 м
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