Забор окружает участок земли, имеющий форму прямоугольника ,длина которого 80 дм, что в 2 раза больше, чем его ширина. кошка прошла по забору участка 5 раз. сколько метров прошла кошка???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Забор окружает участок земли, имеющий форму прямоугольника ,длина которого 80 дм, что в 2 раза больше, чем его ширина. кошка прошла по забору участка 5 раз. сколько метров прошла кошка???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость