Почему летом жгут для остановки кровотечения можно накладывать не более чем на 2 часа, а зимой продолжительностью не более часа?

Биология

Почему летом жгут для остановки кровотечения можно накладывать не более чем на 2 часа, а зимой продолжительностью не более часа?

Автор: Гость