Почему летом жгут для остановки кровотечения можно накладывать не более чем на 2 часа, а зимой продолжительностью не более часа?

Биология
Почему летом жгут для остановки кровотечения можно накладывать не более чем на 2 часа, а зимой продолжительностью не более часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
жгут нельзя долго держать.... его надо перемещать... для каждого типа кровотечения своё время. .
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