Выгоды полученные СССР и Германией от заключения договора о ненападении

Гость: Гость:

+ -Не вели военные действия друг против друга (естественно) Это давало время к подготовке к крупной военной подготовке СССР,и время разработке плана Гитлера -Подписаны секретные протоколы о разделении сфер влияния.(Новые территории) Россия:Эстония,Латвия,Финляндия и Бессарабия. Германия:Литва