Выгоды полученные СССР и Германией от заключения договора о ненападении
История
Выгоды полученные СССР и Германией от заключения договора о ненападении
Ответ(ы):
Гость:
+ -Не вели военные действия друг против друга (естественно) Это давало время к подготовке к крупной военной подготовке СССР,и время разработке плана Гитлера -Подписаны секретные протоколы о разделении сфер влияния.(Новые территории) Россия:Эстония,Латвия,Финляндия и Бессарабия. Германия:Литва
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