Решение задачи лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от дерев??и до железнодорожной станции за 3 ч. На обратный путь ему понадобилось 4 ч. С какой скоростью шел лыжник на обратном пути?

Математика

Решение задачи лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от дерев??и до железнодорожной станции за 3 ч. На обратный путь ему понадобилось 4 ч. С какой скоростью шел лыжник на обратном пути?

Автор: Гость