Решение задачи лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от дерев??и до железнодорожной станции за 3 ч. На обратный путь ему понадобилось 4 ч. С какой скоростью шел лыжник на обратном пути?
Математика
Решение задачи лыжник передвигаясь со скоростью 12км/ч прошел расстояние от дерев??и до железнодорожной станции за 3 ч. На обратный путь ему понадобилось 4 ч. С какой скоростью шел лыжник на обратном пути?
Ответ(ы):
Гость:
12 км/ч * 3ч = 36км 36км / 4ч = 9км/ч
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