Как правильно записать в тетрадь условие задачи

Математика
Как правильно записать в тетрадь условие задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю как в младшей школе, но мы в 8 пишем Дано:                                   Решение сюда то ,что известно  Найти: то , что нужно найти
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