Как правильно записать в тетрадь условие задачи
Математика
Как правильно записать в тетрадь условие задачи
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю как в младшей школе, но мы в 8 пишем Дано: Решение сюда то ,что известно Найти: то , что нужно найти
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