Помогите пожалуйста) За первый день турист прошёл половину всего маршрута, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день? Если можно, то с объяснением пожалуйста, а то вообщ...

Математика
Помогите пожалуйста) За первый день турист прошёл половину всего маршрута, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день? Если можно, то с объяснением пожалуйста, а то вообще не поняла)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 часть пути прошёл за 1-й день 1/2*2/3 = 1/3 часть пути прошёл за 2-й день 1/2 + 1/3 =  3/6 + 2/6 = 5/6  часть пути прошёл за 1 и 2 день вместе 1 - 5/6 = 1/6 часть пути осталось пройти за 3-й день
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