Помогите пожалуйста) За первый день турист прошёл половину всего маршрута, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день? Если можно, то с объяснением пожалуйста, а то вообщ...

Математика

Помогите пожалуйста) За первый день турист прошёл половину всего маршрута, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день? Если можно, то с объяснением пожалуйста, а то вообще не поняла)

Автор: Гость