Клетки покровный ткани расположены :внутри стебля, внутри корня, в кожице листа, н??т верного ответа

Биология
Клетки покровный ткани расположены :внутри стебля, внутри корня, в кожице листа, н??т верного ответа
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Автор: Гость
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Гость:
В кожице листа, всё просто
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