О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количество теплоты 3 температура 4 удельная теплота сгорания топлива

Физика

О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количество теплоты 3 температура 4 удельная теплота сгорания топлива

Автор: Гость