О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количество теплоты 3 температура 4 удельная теплота сгорания топлива
Физика
О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количество теплоты 3 температура 4 удельная теплота сгорания топлива
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего ответ 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Клетки покровный ткани расположены :внутри стебля, внутри корня, в кожице листа, н??т верного ответа
Математика
В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части
Математика
В коробке находятся белые черные и красные кубики всего 50 штук белых в 11 раз больш?? чем черных красных меньше белых но больше черных сколько кра...
Литература