Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!
Математика
Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!
Ответ(ы):
Гость:
12 + 11+ 10 + 9 + 8+7+6+5+4+3+2+1=51+12=63 способа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С ДВУХ ЯБЛОНЬ САДОВНИК СОБРАЛ 65 КГ ЯБЛОК ПРИЧЁМ С ОДНОЙ ЯБЛОНИ ОН СОБРАЛ НА 17 КГ МЕ??ЬШЕ ЧЕМ СО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК ОН СОБРАЛ С КАЖ...
Физика
О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количес...
Биология
Клетки покровный ткани расположены :внутри стебля, внутри корня, в кожице листа, н??т верного ответа
Математика
В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части