Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!

Математика
Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 + 11+ 10 + 9 + 8+7+6+5+4+3+2+1=51+12=63 способа
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