Сочинение на тему зима описание природы

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Сочинение на тему зима описание природы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну вот пришла к нам наконец таки зима.Зима украсила ёлки и деревья в белые платья.Вода замерзает превращается в лёд.Животные готовятся к зимней спячке,заготавливают пищу.Из за множества снега образуется горки по которым дети катаются на санках или на ледянках. Снежки пускаются в хоровод.Их узоры очень красивы.
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