Сочинение на тему зима описание природы

Гость: Гость:

Ну вот пришла к нам наконец таки зима.Зима украсила ёлки и деревья в белые платья.Вода замерзает превращается в лёд.Животные готовятся к зимней спячке,заготавливают пищу.Из за множества снега образуется горки по которым дети катаются на санках или на ледянках. Снежки пускаются в хоровод.Их узоры очень красивы.