Чем известные истории информатики украинские ученые С.А Лебедев и В. М. Глушков?

Информатика
Чем известные истории информатики украинские ученые С.А Лебедев и В. М. Глушков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1948 г. под руководством академика сергея алексеевича лебедева началась разработка малой электронной счетной машины МЭСМ. в следующим три дисятилетии исследования в области компьютерной науки и техники был сделан ученым с мировым именем академиком виктором михайловичем глушковым, основоположником информатики в Украине
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