Что такое химикаты пожалуйста мне очень нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Что такое химикаты пожалуйста мне очень нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Химические прерогатив предназначенные для химического анализа научно-исследовательских различных лабораторных работ.В большинстве случаев химические реактивы представляют собой индивидуальные вещества;однако к реактивам относят и некоторые смеси веществ.Иногда реактивами называются растворы довольно сложного состава специального назначения.
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