Что такое химикаты пожалуйста мне очень нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Что такое химикаты пожалуйста мне очень нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Химические прерогатив предназначенные для химического анализа научно-исследовательских различных лабораторных работ.В большинстве случаев химические реактивы представляют собой индивидуальные вещества;однако к реактивам относят и некоторые смеси веществ.Иногда реактивами называются растворы довольно сложного состава специального назначения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История