Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.
Математика
Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.
Ответ(ы):
Гость:
3*10=30 метров. Схема тут не нужна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Здравствуйте.срочно пожалуйста помогите!даю 47 баллов!по технологии 5 класс задали написать рецепт блюда из овощей.то есть написать сначала как наз...
Английский язык
Русский язык
Помогите составить схему предложения - Позже и сам Александр Сергеевич Пушкин напишет здесь свое замечательное стихотворение " Воспоминания в Царск...