Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.

Математика

Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.

Автор: Гость