Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.

Математика
Папа купил 3 рулона обоев, по 10 м каждый .сколько всего метров обоев купил папа ? сделай схематический рисунок к задаче и реши её.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*10=30 метров. Схема тут не нужна.
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