Решить уравнение 2SinXCosX=CosX
Математика
Решить уравнение 2SinXCosX=CosX
Ответ(ы):
Гость:
2sinxcosx=cosx2sinx=1, где cosx не равно 0, х не равно П/2 +Пкsinx=1/2 х=(-1)^n*arcsin(1/2)+Пnx=(-1)^n*(П/6)+Пn и х не равно П/2 +Пк
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