37 баллов!!!!9 класс!!Решите задачу и оформите как положено!!!! В ответах и объяснениях напишите " Решение отправил в личной сообщение"" Отправляйте мне в сообщении ответ!!! Если он будет хорошим я отмечу ваше решение лучшим!!!"
Биология
37 баллов!!!!9 класс!!Решите задачу и оформите как положено!!!! В ответах и объяснениях напишите " Решение отправил в личной сообщение"" Отправляйте мне в сообщении ответ!!! Если он будет хорошим я отмечу ваше решение лучшим!!!"
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