37 баллов!!!!9 класс!!Решите задачу и оформите как положено!!!! В ответах и объяснениях напишите " Решение отправил в личной сообщение"" Отправляйте мне в сообщении ответ!!! Если он будет хорошим я отмечу ваше решение лучшим!!!"

Биология

37 баллов!!!!9 класс!!Решите задачу и оформите как положено!!!! В ответах и объяснениях напишите " Решение отправил в личной сообщение"" Отправляйте мне в сообщении ответ!!! Если он будет хорошим я отмечу ваше решение лучшим!!!"

Автор: Гость