Я не очень понял экзотермическую и эндотермическую реакцию как они действуют

Химия
Я не очень понял экзотермическую и эндотермическую реакцию как они действуют
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Экзотермическая-это с выделением тепла. Эндотермическая-это с поглощением тепла.
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