Составить 10 словосочетаний на суффиксы о а
Русский язык
Составить 10 словосочетаний на суффиксы о а
Ответ(ы):
Гость:
Ничего не видНО (суф. Н и О) Трудно выбрать (суф. А) Не доехАть (суф. А) Забрать (суф. А) груз ИзбегАть (суф. А) встречиСын обедАет (суф. А)Я побеждАю (суф. А)хочется поспАть (суф.А)Не правильНО (суф. Н и О)Время поужинАть (суф. А)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Биология
37 баллов!!!!9 класс!!Решите задачу и оформите как положено!!!! В ответах и объяснениях напишите " Решение отправил в личной сообщение"" Отправля...
Русский язык
Математика
Папа купил 3 рулона обоев по 10 м каждый.сколько всего метров обоев купил папа? сдел??й схематический рисунок к задаче и реши её
Математика