Составить 10 словосочетаний на суффиксы о а

Гость: Гость:

Ничего не видНО (суф. Н и О) Трудно выбрать (суф. А) Не доехАть (суф. А) Забрать (суф. А) груз ИзбегАть (суф. А) встречиСын обедАет (суф. А)Я побеждАю (суф. А)хочется поспАть (суф.А)Не правильНО (суф. Н и О)Время поужинАть (суф. А)