В арифметической прогрессии An A10=8 A12=-2 Найдите А11 и А3+А19
Алгебра
В арифметической прогрессии An A10=8 A12=-2 Найдите А11 и А3+А19
Ответ(ы):
Гость:
A11 = (a10 + a12)/ 2 = (8 - 2)/2=3; d = a11 -a10 = 3 - 8 = -5 a10 = a1 + (10 - 1) * d 8 = a1 +9 * (-5) a1 = 53 a3 + a19 = a1 + 2d + a1 + 18d = 2a1 + 20d = 2 * 53 + 20 * (-5) = 106-100 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При делении целого числа а на 12 получается остаток 5. Какой остаток получится при делении этого числа на 4?
Математика
Русский язык