Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка

Математика
Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 часть воды весит 550-300 = 250 грамм вначале было воды 500 грамм и 50 грамм весит пустая бутылка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд сначала шёл 2 ч со скоростью 45 км/ч затем 3 ч со скоростью 48 км\ч и наконец еще 3 часа со скоростью 50 км\ч найди расстояние которое прошел...
Ответить
Русский язык
составить текст из 5 предложений с глаголами- синонимами
Ответить
Математика
ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА УВЕЛИЧИЛИ НА 4ДМ А ШИРИНУ УМЕНЬШИЛИ НА 2 ДМ КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПЕР??МЕТР
Ответить
Биология
Прочитайте текст. Определите предложения, содержащие ошибки, запишите их правиль??о.
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии An A10=8 A12=-2 Найдите А11 и А3+А19
Ответить