Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка

Математика

Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка

Автор: Гость