Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка
Математика
Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько весит пустая бутылка
Ответ(ы):
Гость:
1/2 часть воды весит 550-300 = 250 грамм вначале было воды 500 грамм и 50 грамм весит пустая бутылка
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