Найдите сумму первых 11 членов арифметической прогрессии, заданной формулой an=-1,5n+3,5
Алгебра
Найдите сумму первых 11 членов арифметической прогрессии, заданной формулой an=-1,5n+3,5
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