513 (3) плиз решите пожалуйста
Математика
513 (3) плиз решите пожалуйста
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1)25 2)80 3)? 4)? 5)7 6)10 7)8 8)?
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