Мини–сочинение (5-8 предложений) на тему «Как оставаться человеком в трудных ситуациях».
Литература
Мини–сочинение (5-8 предложений) на тему «Как оставаться человеком в трудных ситуациях».
Ответ(ы):
Гость:
В себе нужно воспитывать выдержку и человечность с самого детства, с самого осознания себя как личности. Нужно приучать себя к решимости, чувствовать людей и помогать им бескорыстно. А также, нужно быть всегда оптимистом, ведь чтобы выживать в трудных ситуациях, нужны силы и кто, если не оптимист, сможет взглянуть на проблему свежим взглядом и сделать ее ничтожной по сравнению со всей жизнью...
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