Правильно что, давление на жидкость или газ передается во всех направлениях одинаково?

Физика
Правильно что, давление на жидкость или газ передается во всех направлениях одинаково?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Давление, производимое на жидкость или газ , передается на любую точку одинаково во всех направлениях . Это утверждение называется законом Паскаля.
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