Срочно!!! Пожалуйста!!! Решите систему -2=6x-5y и -4-3x=-2y

Алгебра
Срочно!!! Пожалуйста!!! Решите систему -2=6x-5y и -4-3x=-2y
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