178 и 180 .... спасибо за прошлую задачу )))).
Математика
178 и 180 .... спасибо за прошлую задачу )))).
Ответ(ы):
Гость:
Легко...1) 60*2,5=150 (км) -весь путь. 2) 150:50=3(ч)- он пройдет со скоростью 50 км/ч
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