ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 160 СМ А ШИРИНА НА 10 СМ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ НАЙДИТЕ ЕГО ДЛИНУ
Математика
ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 160 СМ А ШИРИНА НА 10 СМ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ НАЙДИТЕ ЕГО ДЛИНУ
Ответ(ы):
Гость:
P=2(a+b) a=b+10 ⇒ P=2(b+10+b)=160 2b+10=80 b=35, следовательно a=45 Ответ 45
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