ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 160 СМ А ШИРИНА НА 10 СМ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ НАЙДИТЕ ЕГО ДЛИНУ

Математика

ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 160 СМ А ШИРИНА НА 10 СМ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ НАЙДИТЕ ЕГО ДЛИНУ

Автор: Гость