На пружину жесткостью k подвесили груз массой m. каково удлинение пружины?каким он?? будет если вместо одной пружины взять две такие же соединённые последовательно ?параллельно?

Физика

На пружину жесткостью k подвесили груз массой m. каково удлинение пружины?каким он?? будет если вместо одной пружины взять две такие же соединённые последовательно ?параллельно?

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