На пружину жесткостью k подвесили груз массой m. каково удлинение пружины?каким он?? будет если вместо одной пружины взять две такие же соединённые последовательно ?параллельно?
Физика
На пружину жесткостью k подвесили груз массой m. каково удлинение пружины?каким он?? будет если вместо одной пружины взять две такие же соединённые последовательно ?параллельно?
Ответ(ы):
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Дано:k1, k2.Найти: k.Решение.Ответ:
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