Область визначення якоїі функції є проміжок [-1;1]?

Алгебра
Область визначення якоїі функції є проміжок [-1;1]?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Область определения функций y=arcsinx и y=arccosx есть промежуток [-1;1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пружину жесткостью k подвесили груз массой m . Каково удлинение пружины? Каким о??о будет , если вместо одной пружины взять две такие же пружины...
Ответить
Математика
ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 160 СМ А ШИРИНА НА 10 СМ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ НАЙДИТЕ ЕГО ДЛИНУ
Ответить
Русский язык
Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на...
Ответить
Алгебра
Помогите упростить выражение 4y/y^2-x^2 - 2/y-x
Ответить
Математика
2x+17=22+3x решите уравнение
Ответить