Область визначення якоїі функції є проміжок [-1;1]?
Алгебра
Область визначення якоїі функції є проміжок [-1;1]?
Ответ(ы):
Гость:
Область определения функций y=arcsinx и y=arccosx есть промежуток [-1;1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пружину жесткостью k подвесили груз массой m . Каково удлинение пружины? Каким о??о будет , если вместо одной пружины взять две такие же пружины...
Русский язык
Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на...
Математика