Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель. 1)Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3+ NaNO3 + H2O 2)KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 3)CH3O...
Химия
Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель. 1)Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3+ NaNO3 + H2O 2)KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 3)CH3OH+K2Cr2O7+H2SO4 = HCOOH+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 4)C12H22O11+K2Cr2O7+ H2SO4 = CO2 + Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O
Ответ(ы):
Гость:
+2 +7 1) Mn -5e = Mn - восстановитель 5 2 +5 +3 10 Bi +2e = Bi - окислитель 2 5 -1 0 2)Br -1e*2 = Br2 - восстановитель 2 5 +7 +2 10 Mn +5e = Mn - окислитель 5 2 -2 +2 3) С -4e = C - восстановитель 4 3 +6 +3 12 2Cr +3e*2 = 2Cr - окислитель 6 2 0 +4 4) С -4e = C - восстановитель 4 3 +6 +3 12 2Cr +3e*2 = 2Cr - окислитель 6 2
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