Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель. 1)Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3+ NaNO3 + H2O 2)KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 3)CH3O...

Химия
Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель. 1)Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3+ NaNO3 + H2O 2)KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 3)CH3OH+K2Cr2O7+H2SO4 = HCOOH+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 4)C12H22O11+K2Cr2O7+ H2SO4 = CO2 + Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O
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Гость:
     +2         +7 1) Mn -5e = Mn - восстановитель   5     2     +5          +3                                    10    Bi +2e = Bi - окислитель              2     5     -1             0 2)Br -1e*2 = Br2 - восстановитель  2    5    +7           +2                                    10 Mn +5e = Mn - окислитель              5    2      -2        +2 3) С -4e = C - восстановитель           4    3      +6              +3                                   12    2Cr +3e*2 = 2Cr - окислитель         6    2      0          +4 4) С -4e = C - восстановитель    4    3       +6             +3                           12    2Cr +3e*2 = 2Cr - окислитель  6    2
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