два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 с одновременно сели на н??ё. их скорости 25 м/с и 30 м/с. сколько метров было между воробьями?

Математика

два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 с одновременно сели на н??ё. их скорости 25 м/с и 30 м/с. сколько метров было между воробьями?

Автор: Гость