два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 с одновременно сели на н??ё. их скорости 25 м/с и 30 м/с. сколько метров было между воробьями?
Математика
два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 с одновременно сели на н??ё. их скорости 25 м/с и 30 м/с. сколько метров было между воробьями?
Ответ(ы):
Гость:
25*10=250 м пролетел 1 воробей 30*10=300м пролетел 2 воробей 300+250=550м расстояния было между ними
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