Из 7,5 кг свежих груш получается 1500г сухих.Сколько сухих груш получится из 17,5 кг свежих?
Математика
Из 7,5 кг свежих груш получается 1500г сухих.Сколько сухих груш получится из 17,5 кг свежих?
Ответ(ы):
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1500:7,5=200 200•17,5=3500 кг
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