Две трубы, диаметры которых равны 9 и 12 см, требуется заменить одной,площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных.Каким должен быть диаметр новой трубы?ответ дайте в см

Алгебра

Две трубы, диаметры которых равны 9 и 12 см, требуется заменить одной,площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных.Каким должен быть диаметр новой трубы?ответ дайте в см

Автор: Гость