Две трубы, диаметры которых равны 9 и 12 см, требуется заменить одной,площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных.Каким должен быть диаметр новой трубы?ответ дайте в см
Алгебра
Две трубы, диаметры которых равны 9 и 12 см, требуется заменить одной,площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных.Каким должен быть диаметр новой трубы?ответ дайте в см
Ответ(ы):
Гость:
S = pi d^2 / 4 S1 = pi 81/4 S2 = pi 144/4 S = S1 + S2 = pi 81/4 + pi 144/4 = pi 225/4 = pi 15^2/4 => d = 15
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