Прошу помогите тут надо написаь про себя. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

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Прошу помогите тут надо написаь про себя. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
There are some chairs,table,TV,computer,armchairs,bed.There are nice lamp and beautiful carpet.Is a very nice room.

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