Где в этих предложениях причастие-Мальчик прошел мимо застекленных полок с череп??хами и змеями и остановился перед витриной с двумя причудливыми осьминогами вмсевш…ми* на тонких проволочных нитях. Они висели за слегка запылен...

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Где в этих предложениях причастие-Мальчик прошел мимо застекленных полок с череп??хами и змеями и остановился перед витриной с двумя причудливыми осьминогами вмсевш…ми* на тонких проволочных нитях. Они висели за слегка запыленным* стеклом, словно два пестрых зонтика, а за ними громоздились раскраш…нные в красный, бурый и желтый цвета странные камни внешне походивш…е на деревья. Вымаз…нные яркими красками рыбки хороводили между камней. «Коралловый риф и его обитатели» - было написано на прикле…нной табличке витрины. Мальчишкой часами пропадавш…м в зоомузее был я. Шли годы. Я складывал в ящик письменного стола с любовью выреза…мые заметки из газет, выписывал на аккуратные карточки все прочит…нное о море и тропиках, смотрел кинофильмы. И все это время безотчетно ждал встречи с чудом называ…мым Коралловый риф.

Автор: Гость