Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км. Найди длину пути между посёлками, если скорость второго автомобиля 98 км/ч.

Математика

Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км. Найди длину пути между посёлками, если скорость второго автомобиля 98 км/ч.

Автор: Гость