Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км. Найди длину пути между посёлками, если скорость второго автомобиля 98 км/ч.
Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 106 км/ч и проехал путь длиной 424 км. Найди длину пути между посёлками, если скорость второго автомобиля 98 км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
T 1 = 424 / 106 = 4 часа S2 = 98 * 4 = 392 км S = S1+ S2 = 424 +392= 816 км
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