Из двух посёлков, расстояние между которыми 78 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника.Первый из них шёл со средней скоростью 12км/ч , а второй--14 км/ч . Через сколько часов лыжники встретились?

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 78 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника.Первый из них шёл со средней скоростью 12км/ч , а второй--14 км/ч . Через сколько часов лыжники встретились?

Автор: Гость