Из двух посёлков, расстояние между которыми 78 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника.Первый из них шёл со средней скоростью 12км/ч , а второй--14 км/ч . Через сколько часов лыжники встретились?

Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 78 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника.Первый из них шёл со средней скоростью 12км/ч , а второй--14 км/ч . Через сколько часов лыжники встретились?
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Гость:
3 часа,,,,,,,,,,,,,,,.
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