Из двух поселков расстояние между которыми равно 24км одновременно в одном направ??ении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода равна 4км в час а велосипедиста 16км в час.Через сколько часов велосипедист следуя за ...

Математика

Из двух поселков расстояние между которыми равно 24км одновременно в одном направ??ении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода равна 4км в час а велосипедиста 16км в час.Через сколько часов велосипедист следуя за пешеходом догонит его

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