Из двух поселков расстояние между которыми равно 24км одновременно в одном направ??ении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода равна 4км в час а велосипедиста 16км в час.Через сколько часов велосипедист следуя за ...
Математика
Из двух поселков расстояние между которыми равно 24км одновременно в одном направ??ении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода равна 4км в час а велосипедиста 16км в час.Через сколько часов велосипедист следуя за пешеходом догонит его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 - 4 = 12 кмч скорость с которой велосипедист будет догонять пешехода 24 12 = 2 часа. через 2 часа догонит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова
Математика
Длинна аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна двум третим длинны а высота состовляет пять шестых найди обьём аквариума
Математика
История