Из двух посёлков выехали одновремено навстречу друг другу мотоциклист и автомобилист. мотоциклист ехал со скоростью 40 км в час, а автомобиль 80 км в час. через два они встретились. Найдите расстояние между посёлками
Математика
Из двух посёлков выехали одновремено навстречу друг другу мотоциклист и автомобилист. мотоциклист ехал со скоростью 40 км в час, а автомобиль 80 км в час. через два они встретились. Найдите расстояние между посёлками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 км/час + 40 км/час = 120 км/час (скорость сближения) S=Vt (расстояние равно произведению скорости на время) 120 км/час*2 час= 240 км Ответ: расстояние между поселками 240 км
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Математика