Из двух посёлков выехали одновремено навстречу друг другу мотоциклист и автомобилист. мотоциклист ехал со скоростью 40 км в час, а автомобиль 80 км в час. через два они встретились. Найдите расстояние между посёлками

Математика

Из двух посёлков выехали одновремено навстречу друг другу мотоциклист и автомобилист. мотоциклист ехал со скоростью 40 км в час, а автомобиль 80 км в час. через два они встретились. Найдите расстояние между посёлками

Автор: Гость