Из двух пунктов расстояние между которыми 7 км 500 м одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус определите скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 мин
Математика
Из двух пунктов расстояние между которыми 7 км 500 м одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус определите скорость автобуса если он догнал пешехода через 15 мин
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