Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите ...
Математика
Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите в задачу дополнительные данные и решите её.Сколько способами можно это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"...скорость мото в два раза больше скорости вело ..." х - скорость мото, 2х расстояние мото х/2 - скоротсь вело , х - расстояние вело 2х+х=82,4 х=824/30=412/15= 27 7/15 км/ч 412/30=206/15=13 11/15км/ч - скорость вело
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?
Литература
Как называют в литературоведении сложный и многозначный образ, смысл которого не исчерпывается «предметностью» и который нельзя расшифровать просты...