Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите ...

Математика

Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите в задачу дополнительные данные и решите её.Сколько способами можно это сделать?

Автор: Гость