Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите ...

Математика
Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.Какова скорость каждого из них? Если вы не смогли ответить на вопрос, то введите в задачу дополнительные данные и решите её.Сколько способами можно это сделать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"...скорость мото в два раза больше скорости вело ..." х - скорость мото, 2х расстояние мото х/2 -  скоротсь вело , х - расстояние вело 2х+х=82,4 х=824/30=412/15= 27 7/15  км/ч  412/30=206/15=13 11/15км/ч - скорость вело
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите неравенство log1/4(x+10) больше -1/2
Ответить
Математика
Сраните 1/10 и 1/100 9/10 и 10/9
Ответить
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?
Ответить
Литература
Как называют в литературоведении сложный и многозначный образ, смысл которого не исчерпывается «предметностью» и который нельзя расшифровать просты...
Ответить
Музыка
Какие понятия из области изображения искусства перешли в музыку?
Ответить