из города а в город б расстояние между которыми 205км выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из Б в А выехал мотоциклист и через час после выезда встретились с автобусом. С кокой скоростью ехал автобус если его скорость боль...

Алгебра

из города а в город б расстояние между которыми 205км выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из Б в А выехал мотоциклист и через час после выезда встретились с автобусом. С кокой скоростью ехал автобус если его скорость больше скорости мотоциклиста на 20км/ч

Автор: Гость