из города а в город б расстояние между которыми 205км выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из Б в А выехал мотоциклист и через час после выезда встретились с автобусом. С кокой скоростью ехал автобус если его скорость боль...
Алгебра
из города а в город б расстояние между которыми 205км выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из Б в А выехал мотоциклист и через час после выезда встретились с автобусом. С кокой скоростью ехал автобус если его скорость больше скорости мотоциклиста на 20км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость автобуса, (х-20) - скорость мотоциклиста. Мото-ст был в пути до встречи 1 час, автобус - 5/4 часа (1ч 15 мин). В сумме они проехали 205 км. Получим уравнение: 5х/4 + (х-20) = 205 9х = 820 + 80 9х = 900 х = 100 Ответ: 100 км/ч.
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