Верно ли утверждение : 1) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 13 2) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 123) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 14 4) если a больше 3 и b больше ...

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Верно ли утверждение : 1) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 13 2) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 123) если a больше 3 и b больше 10 то a+b больше 14 4) если a больше 3 и b больше 10 то ab больше 30 5) если a больше 3 и b больше 10 то a - b больше -7 6) если a больше 3 и b больше 10 то ab больше 28 7) если a больше 3 и b больше 10 то 2a + 4b больше 398) если a больше 3 и b меньше 10 то a - b больше - 7 9) если a больше 3 и b меньше 10 то ab меньше 30

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