Дуремару для разведения пиявок нужен аквариум, вмещающий не менее 390 л воды. В магазине есть аквариум с измерениями 90 см, 60 см и 75 см. Подойдёт ли он Дуремару? ( 1л= 1 дм кубич.) Помогите решить, желательно по действиям.
Алгебра
Дуремару для разведения пиявок нужен аквариум, вмещающий не менее 390 л воды. В магазине есть аквариум с измерениями 90 см, 60 см и 75 см. Подойдёт ли он Дуремару? ( 1л= 1 дм кубич.) Помогите решить, желательно по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём равен произведению длины на ширину на длину 90*60*75=405 000 см³ или 405 дм³ (1дм³=1 000см³) 405>390 Значит этот аквариум подойдет Дуремару
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