Дуремару для разведения пиявок нужен аквариум, вмещающий не менее 390 л воды. В магазине есть аквариум с измерениями 90 см, 60 см и 75 см. Подойдёт ли он Дуремару? ( 1л= 1 дм кубич.) Помогите решить, желательно по действиям.

Алгебра

Дуремару для разведения пиявок нужен аквариум, вмещающий не менее 390 л воды. В магазине есть аквариум с измерениями 90 см, 60 см и 75 см. Подойдёт ли он Дуремару? ( 1л= 1 дм кубич.) Помогите решить, желательно по действиям.

Автор: Гость